Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaca çıkarak mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşandı. Ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı ağaçtan sağlıklı şekilde kurtardı. Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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