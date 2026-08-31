İskenderun'da Metruk Bina Yangını Kontrol Altında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçraması önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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