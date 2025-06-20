İskenderun\'da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüs ile beton mikseri arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde giden 31 TK 947 plakalı beton mikseri ile 31 HO 8503 plakalı minibüs arasında kalan 31 AHM 357 plakalı K.K. adlı motosiklet sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
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