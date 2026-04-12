İskenderun\'da evin mutfağı alevlere teslim oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin mutfak kısmında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Mutfak kısmında çıkan Yyngını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek evin diğer odalarına sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY