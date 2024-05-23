İskenderun'da Oksijen Tankının Borularını Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Oksijen Tankının Borularını Çalan Şahıs Tutuklandı

İskenderun\'da Oksijen Tankının Borularını Çalan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir hastanenin oksijen tankının bakır borularını çalmak için kesen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

23.05.2024 13:09
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastaneye oksijen ileten oksijen tankının bakır borusunu çalmak için kesen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'ndeki Yeni Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan oksijen tankının hastaneye oksijen ileten bakır boruları, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalınmak için kesilmişti. Hastanede tedavi gören vatandaşların hayatlarıyla oynayan O.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları

neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Oksijen Tankının Borularını Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da Oksijen Tankının Borularını Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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