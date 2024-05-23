İskenderun\'da Oksijen Tankının Borularını Çalan Şahıs Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastaneye oksijen ileten oksijen tankının bakır borusunu çalmak için kesen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'ndeki Yeni Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan oksijen tankının hastaneye oksijen ileten bakır boruları, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalınmak için kesilmişti. Hastanede tedavi gören vatandaşların hayatlarıyla oynayan O.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları

neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY