İskenderun\'da Park Halindeki Araç Yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeyken alev alev yanan otomobil paniğe neden olurken o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, İskenderun ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracı saran yangın çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangında yaralanan olmazken çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY