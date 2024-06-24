İskenderun\'da Polis Ekipleri Asayiş ve Huzur Çalışmalarını Sürdürüyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 23 Haziran tarihinde vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan polis ekipleri, ilçe genelindeki konteyner kentlerde de denetimlerini sürdürüyor. - HATAY