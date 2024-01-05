 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da Sağanak Yağış ve Lodos Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da Sağanak Yağış ve Lodos Etkili Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlayan sağanak yağış ve lodos, kent genelinde olumsuz etkilere neden oldu. Su birikintileri ve tıkanan mazgallar nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte güçlük çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarıyla İskenderun'un emniyeti sağlanacak.

İskenderun\'da Sağanak Yağış ve Lodos Etkili Oldu
05.01.2024 - 21:24,  Güncelleme: 21:26
Abone Ol

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kentin genelinde etkili oldu. Sağanak yağmur ve lodosun etkisiyle Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Esnaf Mehmet Özen, "Bu bölge eskiden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlıydı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada çalışmalara başladı. Balıkçı barınağının bulunduğu alandan, İskenderun'u çevreleyecek yaklaşık 3 kilometrelik bir hatta tahkimatla emniyet altına almış olacak" dedi - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, Hatay, Çevre, Doğal Afet, Hava Durumu, Yerel Haberler, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Sağanak Yağış ve Lodos Etkili Oldu - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da Sağanak Yağış ve Lodos Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement