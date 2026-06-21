Kayalıklardan düşen işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şantiyede kayalıklardan düşerek yaralanan işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan bir işçi dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi yaralı işçiyi kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY