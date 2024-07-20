İskenderun'da Tutuklama Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İskenderun'da Tutuklama Kararı

İskenderun\'da Tutuklama Kararı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, kesici aletle kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma ve diğer suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.07.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç ve suçlarla mücadele konusunda çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda; 12 ile 17 Temmuz tarihlerinde Modernevler Mahallesi'nde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayın şüphelisi Y.B., Savaş Mahallesi'nde 17 Temmuz tarihinde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayın şüphelileri S.O. ve F.O. yakalandı. Narkotik suçları çerçevesinde 17 Temmuz tarihinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 3 parça halinde 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın şüphelileri; A.O., N.K. ve M.A. yakalandı.

Ayrıca 17 Temmuz tarihinde görevi yaptırmamak için direnme suçundan olayın şüphelileri; A.C.A., M.Ş. ve G.B. ile uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.K., tehdit suçundan aranan B.Ç.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce Y.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Tutuklama Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:42 İlk defa iki kademe birden artış Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ’’B3’’ten ’’B1’’e yükseltti İlk defa iki kademe birden artış! Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ''B3''ten ''B1''e yükseltti
23:13 Yazılım sorunu sadece Bitcoin’i etkilemedi Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı Yazılım sorunu sadece Bitcoin'i etkilemedi! Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 02:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da Tutuklama Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement