İskenderun\'da Tutuklama Kararı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç ve suçlarla mücadele konusunda çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda; 12 ile 17 Temmuz tarihlerinde Modernevler Mahallesi'nde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayın şüphelisi Y.B., Savaş Mahallesi'nde 17 Temmuz tarihinde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayın şüphelileri S.O. ve F.O. yakalandı. Narkotik suçları çerçevesinde 17 Temmuz tarihinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 3 parça halinde 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın şüphelileri; A.O., N.K. ve M.A. yakalandı.

Ayrıca 17 Temmuz tarihinde görevi yaptırmamak için direnme suçundan olayın şüphelileri; A.C.A., M.Ş. ve G.B. ile uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.K., tehdit suçundan aranan B.Ç.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce Y.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY