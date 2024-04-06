Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyse binanın alevlere teslim olmasına engel oldu.
Olay, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan bir vatandaşın yemek yaptığı esnada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evin balkonunda çıkan yangın için soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.
O anlara tanık olan mahalle sakini Hamza Ciğerli, "İftar saatinde annemin arayışı üzerine yan komşuda çıkan yangından dolayı, geldik müdahale ettik ve yangını söndürdük. Komşumuzun bir engelli bir kız çocuğu vardı. Kızartma yaptığı esnada tüp alev alınca küçük konteynerden dolayı komple, binanın yarısı da yandı. Evin içinde herhangi bir zarar ziyan yok" dedi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da çıkan yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu - Son Dakika
AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, bahçesinde budama yaparken başparmağını kaybetti. Kopan parmak ameliyatla yerine dikildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan araç hurdaya döndü. Kazada, aracın sürücüsü yara almadan kurtulurken, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa-Harmancık yolunda meydana gelen kazada, cenazeye gidenleri taşıyan araç şarampole düştü. Kazada sürücü ve bir kişi hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, İbrahim T isimli dilencinin üzerinde 15 bin 75 lira bulundu. İbrahim T, dilencilik yaparken yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü ve yapılan üst aramasında elde edildiği belirlenen paraya el konuldu. Ayrıca İbrahim T'ye idari para cezası uygulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?