İskenderun'da yapılan uygulamalarda 1295 kişi sorgulandı - Son Dakika
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İskenderun'da yapılan uygulamalarda 1295 kişi sorgulandı

İskenderun\'da yapılan uygulamalarda 1295 kişi sorgulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1045 araç ve 297 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 7 aranan şahıs yakalandı, 1 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca, 3 adet tabanca, 19 adet fişek, 57 gram cannabinoid, 9 gram esrar maddesi ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

09.05.2024 18:14
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1045 araç ve 297 motosiklet sorgulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekiplerince 7 Mayıs tarihinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1045 araç ve 297 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 7 aranan şahıs yakalandı, 1 kayıp şahıs bulundu. Yakalanan şahıslardan 2' si tutuklanırken 3 motosiklet trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda; 3 adet tabanca,19 adet fişek, 57 gram cannabinoid, 9 gram esrar maddesi ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da yapılan uygulamalarda 1295 kişi sorgulandı - Son Dakika

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