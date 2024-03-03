Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosiklet sorgulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 2 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1085 araç ve 310 motosikletin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda; 1 av tüfeği,51 adet 7.65 fişek, 23 adet 9 mm çapında fişek, 25 av tüfeği fişeği, 32 gram cannabinoid, 3 gram cannabinoid ham maddesi, 303 captagon, yaklaşık 10 metre uzunluğunda kablo, çok miktarda bakır kablo ve 3 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken toplamda 8 şüpheli yakalandı.
Ayrıca yapılan uygulamada; aranan 4 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 2'si tutuklandı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da yapılan uygulamalarda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dipevler köyü yakınlarında moloz döküm sahasında bekçi olarak çalışan İ.S.Y. ile akrabası C.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.Y. av tüfeğiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.Y. hastaneye kaldırılırken, şüpheli İ.S.Y. tarım aracıyla kaçmaya çalıştı. Ancak jandarma ekipleri tarafından tarlada yakalandı. Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.
Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. M.K. adlı şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde, koruma, kurtarma ve söndürme ekiplerine yönelik eğitimlerde yangın tatbikatı yapıldı. Eğitimler çerçevesinde, İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Eğitimi verildi. Ayrıca yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi.
Samsun'da narkotik dedektör köpeği Çakır, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde uyuşturucu madde bulmak için çalışma yaparken şüpheli S.A.'nın çantasından bonzai ele geçirildi. S.A. tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yolcu otobüsünde yapılan aramada peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik sentetik uyuşturucu buldu. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 303 captagon ele geçirildi. Ayrıca, aramada 19 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi de bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Karabük'ün 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarında oturan 32 yaşındaki H.C., 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, genç kadına ait olduğu düşünülen bir yelek ve kan izleri bulundu. Ayakkabıları da kaldırımda bulunan H.C.'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da yapılan bir operasyonda narkotik dedektör köpeği Çakır, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzaiyi buldu. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiden 9'u hastaneden taburcu oldu. Kazada, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya'ya gelen bir grup vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Bugün itibarıyla 9 kişi taburcu edilirken, 5 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
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