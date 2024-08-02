İskenderun\'da Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğuna yavru kedi düştü. Boşluğa düşen yavru kedinin bağırışlarını duyan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru kedi, kontrollerinden sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY