İskenderun\'da zeytin bahçesine uçan kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı

İskenderun'da zeytin bahçesine uçan kamyonet ters döndü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cebike mevkiinde kamyonetin zeytin bahçesine uçarak ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilip ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zeytin bahçesine uçarak ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Cebike mevkiinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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