İskenderun'da zeytin bahçesine uçan kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İskenderun'da zeytin bahçesine uçan kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı

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İskenderun\'da zeytin bahçesine uçan kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cebike mevkiinde kamyonetin zeytin bahçesine uçarak ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilip ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zeytin bahçesine uçarak ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Cebike mevkiinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
İskenderunOtomobil3. SayfaİtfaiyeZeytinGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da zeytin bahçesine uçan kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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