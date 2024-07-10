İskenderun körfezindeki Atakaş Limanı\'nda gemide yangın çıktı

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Hatay'ın İskenderun körfezindeki Atakaş Limanı'nda bir gemide yangın çıktı.

İskenderun körfezinde bulunan Atakaş Limanı'nın işletmesindeki bir gemide yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, İskenderun itfaiye istasyonu ve Payas itfaiye istasyonu ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY