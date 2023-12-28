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İSKİ'nin kapatmadığı rögar kapağı kazaya neden oldu - Son Dakika
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İSKİ'nin kapatmadığı rögar kapağı kazaya neden oldu

Küçükçekmece'de İSKİ ekiplerinin çalışma sonrası düzgün kapatmadığı rögar kapağı ve çukur, bir ticari taksiye zarar verdi. Kazada taksinin hava yastıkları açıldı ancak şans eseri yaralanma olmadı.

İSKİ\'nin kapatmadığı rögar kapağı kazaya neden oldu
28.12.2023 - 20:24,  Güncelleme: 20:31
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Küçükçekmece'de İSKİ'nin çalışma sonrası kapatmadığı rögar kapağı, kazaya neden oldu

Çukura düşen ticari taksinin hava yastıkları açıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çalışma yapan İSKİ ekiplerinin düzgün kapatmadığı rögar kapağı ve çukur kazaya sebep oldu.

Kaza Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İSKİ ekipleri yolda çalışma yapıp herhangi bir önlem almadan etrafı açık bir şekilde bıraktı. İçinde yolcu bulunan 34 TDU 46 plakalı bir ticari taksi sürücüsü bozuk yoldan geçtiği anda kaza meydana geldi. Taksinin 2 hava yastığı açılırken, şans eseri bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İSKİ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İSKİ'nin kapatmadığı rögar kapağı kazaya neden oldu - Son Dakika


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