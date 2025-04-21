Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde İskilip ilçesi Hacıkarani Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 19 FN 391 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Emir İpek yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emir İpek hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › İskilip'te motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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