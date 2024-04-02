İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Mekke'ye doğru bisikletleriyle yola çıkan Abdul Rahman Ali ve Reehan Ali, başlattıkları "HER ŞEY GAZZE İÇİN" kampanyasıyla Filistinliler için bağış toplayacak.
İskoçya'da 2 bisiklet sürücüsü Mekke'ye doğru yola çıktı. Pakistan asıllı İskoçya vatandaşı Abdul Rahman Ali ve Reehan Ali kardeşler Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere başkent Edinburgh'daki Midlothian-Bonnyrigg Camii'si önünden hareket etti. Aileleri tarafından uğurlanan kardeşler yolculuk boyunca geçtikleri yaklaşık 13 ülkede İsrail saldırılarından etkilenen Filistinliler için bağış toplayacak. Başlattıkları "HER ŞEY GAZZE İÇİN" kampanyası için 60 günlük yolculuğa çıkan Ali kardeşler, şimdiye kadar 14 bin 681 dolar topladıklarını belirtirken, hedeflenen miktarın yaklaşık 315 bin dolar olduğunu aktardı. Abdul Rahman Ali ve Reehan Ali yaptıkları açıklamada, "Amacımız, insani bir krizle karşı karşıya olan Gazze halkına destek olmak için bu mesajla mümkün olduğunca çok kişiye toplu olarak ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.
Kampanya kapsamında toplanan yardımların Gazze halkı için gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara fon sağlayacağı bildirildi. - EDINBURGH
Son Dakika › 3.Sayfa › İskoçya'da Bisikletle Mekke'ye Yolculuk: Her Şey Gazze İçin - Son Dakika
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