 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: Özgür Filistin - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: Özgür Filistin

İskoçya\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü: Özgür Filistin

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

03.02.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösteren binlerce kişi, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Bölgede 120 gündür süren saldırılarda 27 bin 238 hayatını kaybederken milyonlarca Filistinli yerinden edildi. İnsan hayatını hiçe sayarak sürdürülen bu katliama dünyanın dört bir yanından tepki geliyor. İskoçya'da Filistin'e destek için binlerce kişi bugün yürüyüş düzenledi. Edinburgh Kalesi'nden İskoçya Parlamentosu'na doğru yürüyen binlerce kişi, Filistin bayrakları ile "Filistin için özgürlük", "Gazze'deki kuşatmayı durdurun", "Katliamı durdurun" pankartları taşıyarak, "Hemen ateşkes", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. - EDINBURGH

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: Özgür Filistin - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 21:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü: Özgür Filistin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement