İşletmede çıkan yangında havadan ve karadan hızlı ilk müdahale ormanı kurtardı - Son Dakika
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İşletmede çıkan yangında havadan ve karadan hızlı ilk müdahale ormanı kurtardı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait ormanlık alandaki parkta bulunan işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında havadan ve karadan hızlı müdahale alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlerken, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan büyük çapta hasarın meydana geldiği işletmenin gerekli işlemler yapıldıktan sonra faaliyete gireceğin söyledi.

17.07.2024 15:57  Güncelleme: 16:14
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İşletmede çıkan yangında havadan ve karadan hızlı ilk müdahale ormanı kurtardı

Yangında işletme büyük zarar gördü, 117 dönüm ormanlık alan etkin müdahaleyle kurtarıldı

Ormanlık alandaki restoranda çıkan yangında ağaçların yanmaması için havadan karadan seferberlik

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan: "Ormana sıçramadan ilk müdahale çok önemliydi"

"İşletmede büyük bir maddi kayıp var, en kısa sürede telafi edeceğiz"

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediyeye ait ormanlık alandaki parkta bulunan işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında havadan ve karadan hızlı müdahale alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlerken, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan büyük çapta hasarın meydana geldiği işletmenin gerekli işlemler yapıldıktan sonra faaliyete gireceğin söyledi.

Konyaaltı Belediyesine ait HayatPark'ta bulunan restoranın ızgara bölümünde bugün saat 12.00 sıralarında başlayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ekipleri, TOMA'lar, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Restoranın ormanlık alanda olması nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter de destek amaçlı sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, restoranda ise büyük çapta hasar meydana geldi.

"Ormana sıçramadan ilk müdahale çok önemliydi"

Yangın sonrası bölgeye gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da, olayla ilgili bilgi aldı. Kotan, gazeteciler yaptığı açıklamada, yangının restornın ızgara bölümünden kaynaklı çıktığını kaydetti. Yangın sonrası tüm ekiplerin hızlı müdahalesin dikkati çeken Kotan, "Personel arkadaşlarımız yangın tüpleri ve içerideki yangın hortumlarıyla müdahale ediyorlar, yangın durmayınca itfaiye haber vermişler. Hayat Park 117 dönüm ve ormanlık alan. Ormana sıçramadan ilk müdahale çok önemliydi. İtfaiye, havadan destekle Orman ekipleri, TOMA ve AFAD ekipleri müdahale bulundu. Şuan yangın sönmüş vaziyette. Çok büyük geçmiş olsun" dedi.

"Büyük bir maddi kayıp var ve bunu telafi edeceğiz"

Kotan, yangın anında restoranda herhangi bir vatandaşın bulunmadığı da sözlerine ekleyip, "Burası en nezih işletmelerimizden bir tanesi. Büyük bir maddi kayıp var ve bunu telafi edeceğiz. En kısa sürede de tekrar hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İşletmede çıkan yangında havadan ve karadan hızlı ilk müdahale ormanı kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşletmede çıkan yangında havadan ve karadan hızlı ilk müdahale ormanı kurtardı - Son Dakika

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