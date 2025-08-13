İspanya\'da Orman Yangınları Sebebiyle Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesinde devam eden orman yangınında görevli gönüllü 1 itfaiyeci ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede bu yıl çıkan yangınlarda yaklaşık 99 bin hektarlık alan kül oldu.

Avrupa genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanya'da en az 6 büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor. Kuzeybatıdaki Castilla ve Leon bölgesinde yetkililer, Nogarejas kasabası yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan ve alevler arasında mahsur kalan 35 yaşındaki gönüllü bir itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede 5 binden fazla kişi tahliye edilirken, alevlerin küçük yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Galiçya'ya bağlı Ourense'deki yangınlarda ise tşu ana kadar 10 bin hektarlık alan kül oldu. Çevre Bakanı Sara Aagesen, ülke genelindeki birçok yangının kundakçılar tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığından şüphelenildiğini belirtti. Kuzeybatıdaki Galiçya bölgesinin lideri Alfonso Rueda, durumu "karmaşık" olarak nitelendirdi ve hava koşullarının pek yardımcı olmadığını söyledi.

Başkentin kuzeyindeki yangında da 1 kişi yaşamını yitirmişti

Öte yandan dün başkent Madrid'in kuzeyinde bulunan Tres Cantos belediyesindeki yangında vücudunun yüzde 98'i yanan bir adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu yıl yaklaşık 99 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya'da bu yıl orman yangınları şimdiye kadar yaklaşık 99 bin hektarlık (245 bin dönüm) alanı küle çevirdi. İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, 10 günlük bir sıcak hava dalgasının pazartesi gününe kadar sürmesinin beklendiği ve bugün "aşırı" orman yangını riski olacağı konusunda uyardı. Tapılan açıklamada, "Sezonun en zorlu noktasındayız" ifadesi kullanıldı. - MADRİD