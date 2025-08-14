İspanya'daki Orman Yangınları Can Almaya Devam Ediyor

İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesinde devam eden orman yangınında görevli gönüllü 1 itfaiyeci daha yaşamını yitirdi. Bu hafta yangınlarda can kaybı 3'e yükseldi.

Avrupa genelinde sıcak hava dalgasının körüklediği orman yangınları sürüyor. İspanya'nın kuzeybatısındaki Castilla ve Leon bölgesindeki Nogarejas kasabası yakınlarında alevlerin arasında mahsur kalan gönüllü 1 itfaiyeci daha hayatını kaybetti. Bölge yetkilisi Nicanor Sen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugüne Valderia'da itfaiye ekibinde yer alan 1 kişinin daha ölümünün acısını yaşıyoruz. Bu zor zamanda ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Bölgedeki 26 yerleşim yerinden yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi.

Bu hafta yangınlarda can kaybı 3'e yükseldi

Castilla ve Leon bölgesinde dün 35 yaşındaki gönüllü bir itfaiyeci, önceki gün ise başkent Madrid'in kuzeyinde bulunan Tres Cantos belediyesindeki yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece bu hafta orman yangınlarında toplam can kaybı 3'e yükseldi.

Fransa'dan İspanya'ya yardım

Ülkede bugün rüzgar ve aşırı sıcakların da etkisiyle 24 yangın çıktı. Trafik otoritesi DGT'ye göre en az 14 yol trafiğe kapatıldı. Demiryolu operatörü Adif, Madrid ile Galiçya arasındaki tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu. İspanya yönetimi, yangınlarla mücadele için Avrupalı ortaklarından yardım isteyerek 2 Canadair uçak talep etti. Fransa, talebin ardından İspanya'ya 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu.

Ülkenin kuzeybatısında, özellikle Castilla ve Leon ile Galiçya bölgelerinde şu anda 14 büyük yangın devam ediyor. - MADRİD