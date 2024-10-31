İspanya\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 158\'e Yükseldi

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İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı yüzü aştı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 155'inin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlenmesi çalışmalar sürüyor. - VALENCİA