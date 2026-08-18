İspanya’da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı - Son Dakika
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İspanya’da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

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İspanya'nın güneyindeki Granada'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar hasar gördü, 3 kişi yaralandı; turistik yerler ve oteller tahliye edildi.

İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Turistik yerler ve oteller tahliye edildi.

İspanya'nın Endülüs özerk bölgesindeki Granada kentini cumartesi günü sarsan depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN) verilerine göre Granada'ya bağlı Gojar'da yerel saatle 10.37'de 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Acil servisler, çatlaklar, düşen molozlar ve depremle bağlantılı diğer olaylar nedeniyle 500'den fazla çağrı aldıklarını, bunların arasında çoğunluğu anksiyete atakları nedeniyle olmak üzere onlarca tıbbi yardım talebinin de bulunduğunu belirtti. Endülüs bölgesel hükümetinin başkan yardımcısı Antonio Sanz yaptığı açıklamada, biri çocuk olmak üzere en az 3 kişinin hafif yaralandığını ifade etti. Granada Belediyesi, acil ve temel hizmetler sağlayan binalar dışındaki idari binaları, müzeleri ve spor tesislerini önlem olarak kapattı. Turistik yerler ve oteller tahliye edildi. Granada Belediye Başkanı Marifran Carazo, halkı evde kalmaya ve "her şeyden önemlisi, başka bir deprem olursa dışarı çıkmaktan ve binaların yanında durmaktan kaçınmaya" çağırdı.

Granda'da cumartesi günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem de binalarda hasara yol açmıştı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Granada, İspanya, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya’da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya’da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı - Son Dakika
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