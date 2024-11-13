Isparta-Antalya Karayolunda Kaza: 5 Yaralı

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Isparta- Antalya karayolunda otomobil ile midibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Kadılar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 32 FS 141 plakalı Peugeot marka otomobil ile Isparta istikametine seyrederken kavşağa giriş yaptığı esnada, Antalya istikametine seyir halinde olan sürücü Şerife Ö. idaresindeki 07 DJK 91 plakalı Mitsubishi marka midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mehmet K. ve aracında yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi,, diğer araç sürücüsü Şerife Ö. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA