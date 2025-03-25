Isparta Belediyesi, Yangın Sonrası Aileye Yeni Ev İnşa Ediyor

Isparta Belediyesi, Aksu ilçesi Karağı köyünde Şehriban Akbay ve 3 çocuğunun yaşadığı evin yanarak kullanılamaz hale gelmesinin ardından harekete geçti. Aileye yeni ev inşa edilmesi için malzeme desteğinde bulunulurken, inşaat çalışmaları başladı.

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karağı köyünde 25 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen Şehriban Akbay ve üç çocuğu için Isparta Belediyesi harekete geçti. Belediye tarafından aileye yeni ev inşa edilmesi amacıyla malzeme desteğinde bulunuldu ve inşaat çalışmaları başladı.

Baca yangınında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Asiye-Halil Sarıdoğan'a ait ve kızları Şehriban Akbay ile üç çocuğunun yaşadığı evde, bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti. Ancak yangında, Şehriban Akbay ve çocuklarının yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan evin arka tarafına belediyeden tek katlı ev desteği

Ailenin talebi üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla belediye tarafından yeni bir ev inşa edilmesi için malzeme desteği sağlandı. Yanan evin arka tarafına yapılacak tek katlı yeni ev için beton dökümü, demir ve briket malzemesi temin edildi. Subasman betonu dökülen evin inşaat çalışmaları başladı.

"Yeni evimiz yapılıyor"

Yangında evlerini kaybeden Şehriban Akbay, Isparta Belediyesi'nin sağladığı destekten dolayı teşekkür ederek, "Evimiz bacadan çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in desteğiyle yeni evimiz yapılıyor. Çok teşekkür ederim" dedi.

Baba Halil Sarıdoğan da yangının 25 Şubat akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Evimiz için gerekli destek sağlandı. Yeni evin temel beton dökümü tamamlandı. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - ISPARTA