Isparta-Burdur kara yolunda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Isparta-Burdur kara yolunda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta-Burdur kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

16.06.2024 14:31
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Isparta- Burdur kara yolunda kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Isparta-Burdur kara yolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Enes Turşan (28) idaresindeki 55 ANV 47 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Enes Turşan ve yolcu koltuğunda oturan Nazlı T. (30) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Enes Turşan yolda ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazlı T.'nin ise tedavisi sürüyor. Enes Turşan'ın Eskişehir'de yaşadığı ve erkek kuaförü olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta-Burdur kara yolunda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta-Burdur kara yolunda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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