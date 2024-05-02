Isparta\'da Kaçakçılık Operasyonunda 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Isparta'da emniyet ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; vergi kaçakçılığını engellemek, muhtemel zehirlenmelerin önüne geçmek ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamette yapılan aramada 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA