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Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan şok uygulamalarda, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahıs, yunus timleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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