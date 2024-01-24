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Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yapılan şok uygulamada, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahıs, yunus timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta\'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
24.01.2024 - 17:21,
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Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan şok uygulamalarda, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahıs, yunus timleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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