Isparta'da 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan şok uygulamalarda, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahıs, yunus timleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA