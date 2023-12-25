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Isparta'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı - Son Dakika
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Isparta'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı

Isparta'da 13 yaşındaki bir çocuk tartıştığı başka bir çocuğu bıçakla ağır şekilde yaraladı. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Isparta\'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı
25.12.2023 - 09:13,  Güncelleme: 10:13
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Isparta'da 13 yaşında iki çocuk arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLA YARALADI

Olay, Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: ne güzel evlatlar yetiştirir olduk biz bu yaşlarda bıçakla meyve soyamazdık eyyyyy eyyy nerelerdeeeeen nerelere geldik Yanıtla 2 0
  • Mert kursun : Anasi babasi nida atin iceri asil suc onlarda kendileri yetismemis cocuk yetistiriyorlar Yanıtla 3 0

Isparta, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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