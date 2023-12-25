Isparta\'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı

Isparta'da 13 yaşında iki çocuk arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay, Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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