Isparta'da 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı

Isparta\'da 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı

Isparta'da bir barajda arkadaşlarıyla birlikte suya giren 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kızının durumunu öğrenen baba ise fenalık geçirdi ve ambulansta tedavi altına alındı.

09.07.2024 17:22
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Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, fenalık geçiren babada ambulansta tedavi altına alındı.

Olay, Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı'nda saat 15.36 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte baraja gelen 14 yaşındaki Ceren G., bir süre sonra suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla baraja inen dalgıç ekipler, Ceren G'yi sudan çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ceren G., tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kızının boğulma tehlikesi geçirdiğini duyup olay yerine gelen baba ise fenalık geçirdi. Ambulansa alınan baba, sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 14 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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