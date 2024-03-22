Isparta\'da 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Isparta'da 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs emniyet ekiplerince ikamet ettiği adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıs saklandığı ve ikamet ettiği adres tespit edilerek yapılan operasyon sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA