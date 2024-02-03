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Isparta'da 40 ekip ve 110 emniyet personeli tarafından yapılan uygulamalarda 16 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 40 ekip ve 110 emniyet personeli tarafından yapılan uygulamalarda 16 şahıs yakalandı

Isparta\'da 40 ekip ve 110 emniyet personeli tarafından yapılan uygulamalarda 16 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Isparta polisi, 40 ekip ve 110 emniyet personeliyle birlikte hareket ederek çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı yakaladı. Uygulama sırasında 4 bin 513 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve aralarında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranan şahısların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

03.02.2024 20:39
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Isparta'da 40 ekip ve 110 emniyet personelince yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda Isparta polis sorumluluk bölgesinde 40 ekip ve 110 emniyet personeli uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada sonucunda 4 bin 513 şahsın GBT kontrolü yapılarak, dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan Y.Y. isimli şahıs, ve hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.G. isimli şahıslar başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 16 şahıs yakalandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 40 ekip ve 110 emniyet personeli tarafından yapılan uygulamalarda 16 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 40 ekip ve 110 emniyet personeli tarafından yapılan uygulamalarda 16 şahıs yakalandı - Son Dakika
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