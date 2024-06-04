Isparta'da 6 şahıs başta olmak üzere 98 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da 6 şahıs başta olmak üzere 98 kişi tutuklandı

Isparta'da yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs başta olmak üzere toplamda 98 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, hırsızlık, kaçma, ağaç kesme, cinsel istismar ve yağma gibi suçlardan aranan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi.

04.06.2024 11:43
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Isparta'da emniyet ekiplerince son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs başta olmak üzere 98 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 1 ay içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 8 gün hapis cezası ile aranan G.A., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.T., hükümlü ve tutuklunun kaçması ve yapacak nitelikte emval veren ağaç kesmek suçlarından 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.O.Ç., birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç. ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası ile aranan B.T. isimli şahıslar başta olmak üzere 98 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 6 şahıs başta olmak üzere 98 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 6 şahıs başta olmak üzere 98 kişi tutuklandı - Son Dakika
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