Isparta'da 6 şahıs başta olmak üzere 98 kişi tutuklandı

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Isparta'da emniyet ekiplerince son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs başta olmak üzere 98 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 1 ay içerisinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 8 gün hapis cezası ile aranan G.A., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.T., hükümlü ve tutuklunun kaçması ve yapacak nitelikte emval veren ağaç kesmek suçlarından 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K., cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.O.Ç., birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç. ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası ile aranan B.T. isimli şahıslar başta olmak üzere 98 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA