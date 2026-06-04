Eşini yolcu ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eşini yolcu ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti

Eşini yolcu ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti
04.06.2026 16:09  Güncelleme: 16:23
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 75 yaşındaki Ramazan Şen, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle köyüne dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Isparta'da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle köyüne dönen 75 yaşındaki adam, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyü ile Hüyüklü kasabası arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şen (75), 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle ikamet ettiği Kurusarı köyünden Hüyüklü kasabasına eşini bırakmak için yola çıktı. Eşini kasabada yolcu ettikten sonra köyüne dönmek üzere hareket eden Şen, köyüne yaklaşık 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Şen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Yalvaç Belediyesi cenaze nakil aracıyla morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Ramazan Şen, 3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini yolcu ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini yolcu ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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