Isparta\'da 779 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da yaklaşık 2 ay içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu toplam 779 aranan şahıs yakalandı. 5 ila 36 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Haziran – 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Yapılan operasyonlarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok hükümlü yakalandı.

Ağır suçlardan hüküm giyenler de yakalandı

Bu kapsamda Hırsızlık suçundan 36 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, Hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, Hırsızlık suçundan 22 yıl 8 ay 11 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs, Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 17 yıl 1 ay 25 gün ve 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan iki ayrı şahıs, Hırsızlık suçundan 15 yıl 10 ay 25 gün ve 13 yıl 8 ay 5 gün cezası bulunan iki şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay ve 10 yıl cezası bulunan iki şahıs, Silah ticareti veya kaçakçılığı suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, Cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 9 yıl cezası bulunan bir şahıs, Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan iki şahıs, Dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca, 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 hükümlü de yakalanarak ceza infaz kurumlarına sevk edildi. Toplamda 779 aranan şahsın yakalandığı çalışmalar kapsamında, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - ISPARTA