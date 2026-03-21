Isparta'da Aile İçi Silahlı Kavga

21.03.2026 19:57
Isparta'da baba ile polis oğlu arasındaki kavgada, oğlu hayatını kaybetti, kardeşi tutuklandı.

Isparta'da baba ile iki polis oğlu arasında çıkan ve babanın yaralandığı, oğlunun ise öldüğü olayla ilgili diğer polis memuru kardeş tutuklandı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 234. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, bayram izni için memleketlerine gelen Antalya'da görevli polis memuru Ömer A. ile Denizli'de görevli polis memuru Deniz A., evde yaşanan aile içi tartışmanın sonrasında anne ve baba ile birlikte aynı araca binip evden ayrıldı. Tartışma araçta da devam edince ikametlerin önüne geldiklerinde anne araçtan inip eve gitti. Devam eden tartışma sırasında Deniz A., bir anda bağırarak silahını çıkartıp kendi kafasına doğrulttu. Ardından baba M.A. da beylik tabancasını çıkararak araçtan indi. Yaşanan arbede sırasında, tabancalardan birinin bir anda ateş alması sonucu baba M.A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Deniz A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.A.'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, olayı ufak sıyrıklarla atlatarak tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer A.'nın da aynı hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 2 tabanca, 1 boş kovan ve 1 dolu fişek ele geçirilerek incelemeye alındı.

Kardeş "Kasten Adam Öldürme" suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayı ufak sıyrıklarla atlattıktan sonra tedbir ve kontrol amacıyla hastaneye götürülen Ömer A., buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer A. ile anne Z.A. ve baba M.A., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ömer A., bugün çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Deniz A.'nın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Halıkent Mahallesi'nde bulunan Halıkent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Isparta, Kavga, Polis, Baba, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
