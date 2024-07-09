Isparta'da Barajda Boğulan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Barajda Boğulan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçirerek dalgıçlar tarafından kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ceren Gökboyum, hastanede yaşamını yitirdi.

09.07.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçirerek dalgıçlar tarafından kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte baraja gelen 14 yaşındaki Ceren Gökboyum, bir süre sonra suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla baraja inen dalgıç ekipler, Ceren'i sudan çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ceren Gökboyum, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Barajda Boğulan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 19:16:15. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Barajda Boğulan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement