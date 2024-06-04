Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga, bir işyerinde çıkan tartışmanın bıçaklı saldırıya dönüşmesiyle başladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

04.06.2024 16:35
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Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, kavgaya karışa 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Yalvaç Leblebiciler mahallesi Saray Yolu Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer B. (33), babası İsmail B. ile Nazım K. ve Erdoğan U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı, ardından büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Muzaffer B. ve İsmail B. bıçakla, Nazım K büro camına çarpması ile sağ kolundan, Erdoğan U.' da kolundan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastane kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

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