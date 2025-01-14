Isparta\'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

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Isparta'da 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3032 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda A., henüz bilinmeyen bir sebeple Süleyman S. ve Ali S. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Arda A. elindeki bıçakla Süleyman S. ve Ali S.'yi yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen İsmail Y.T. ile Arda A. da darp edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kavgayı kontrol altına aldı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilen 4 yaralıdan Süleyman S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA