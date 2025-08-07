Isparta'da Cinayet: Eski Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
Isparta'da Cinayet: Eski Eşini Boğarak Öldürdü

Isparta\'da Cinayet: Eski Eşini Boğarak Öldürdü
07.08.2025 16:32
Eski eşini boğarak öldüren zanlı, polis çağırdığını söyledi. Çocuklar koruma altına alındı.

Isparta'da birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren zanlı, ev sahibinin kapısını çalıp "Karımı öldürdüm, polisleri de aradım" dedi. Yaşananları anlatan ev sahibi, "Aşağıya inip baktık, yapacak bir şey kalmamıştı. Zanlı da bizimle birlikte oturup ekiplerin gelmesini bekledi" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.15 sıralarında Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Muhammed M.R. (29) ile birlikte yaşadığı eski eşi Fatıma Rahmani (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed M.R., eski eşini boğmaya başladı.

"Karımı öldürdüm, polisleri de aradım diyerek merdivene oturup bekledi"

Cinayetin ardından zanlı, apartmanın yöneticisi ve aynı zamanda mahalle muhtarı ve ev sahibi olan Ramazan Geyranlı'nın kapısını çaldı. Geyranlı, "Kapıyı açtığımda kiracım olduğunu gördüm. Bana 'Karımı öldürdüm, polisleri de aradım' dedi. Sonra birlikte aşağıya indik. Merdivene oturdu, biz de olayı gördükten sonra yanında oturup ekiplerin gelmesini bekledik" ifadelerini kullandı. Geylanlı'nın yönlendirmesiyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kalp masajıyla hayata dönen kadın hastanede hayatını kaybetti

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz yatarken buldu. Bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, kalp masajıyla hayata döndürdü. Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahmani, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kimsesiz kalan çocuklar yetiştirme yurduna gönderildi

Olay sırasında evde bulunan 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki dört çocuk, polis ekiplerince koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yetiştirme yurduna gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Muhammed M.R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Aralarında hiçbir sorun yok gibiydi"

Muhtar Geyranlı, ailenin 7 ay önce binaya taşındığını belirterek, "Aralarında hiçbir sorun yok gibiydi, komşularla da iyi geçiniyorlardı nasıl böyle oldu anlam veremedik" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Cinayet: Eski Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Isparta'da Cinayet: Eski Eşini Boğarak Öldürdü - Son Dakika
