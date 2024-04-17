Isparta\'da Dolandırıcılık Girişimine Polis Müdahalesi

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Isparta'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahsın hesabına 94 bin 680 gönderen vatandaş, dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu.

Isparta'da K.U. isimli vatandaş kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 94 bin 680 TL'yi verilen banka hesaplarına transfer etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ilgili banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası K.U' nun hesabından transfer edilen 94 bin 680 TL tutara bloke konuldu. Ekipler tarafından dolandırıcılık yapan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ISPARTA