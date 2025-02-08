Isparta'da Dolandırıcılık Önce Başladı Sonra Çözüldü - Son Dakika
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Isparta'da Dolandırıcılık Önce Başladı Sonra Çözüldü

Isparta'da dolandırılan vatandaşın 218 bin TL'si, polis müdahalesiyle geri iade edildi.

08.02.2025 14:12
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Isparta'da telefonla dolandırılan bir vatandaş, 218 bin TL'yi şüphelilerin hesabına havale ettiğini fark ederek polise başvurdu. Asayiş Şube ekiplerinin hızlı müdahalesiyle para eksiksiz olarak mağdurun hesabına geri iade edildi.

Isparta'da H.Ü. isimli vatandaş, telefonla arayan bir şüphelinin yüksek kazanç vaadine inanarak 218 bin TL'yi belirtilen banka hesabına havale etti. Dolandırıldığını anlayan H.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve banka yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, mağdurun hesabından aktarılan 218 bin TL eksiksiz olarak geri alındı. Yetkililer, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Dolandırıcılık Önce Başladı Sonra Çözüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Dolandırıcılık Önce Başladı Sonra Çözüldü - Son Dakika
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