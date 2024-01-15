Isparta\'da dolandırıcılık suçlarından aranan firari şahıs yakalandı

16:58 • •
Isparta'da polis hakkında dolandırıcılık suçlarından toplam 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü yunus timleri şok uygulama sırasında 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T.'yi isimli şahsı yakaladı. Yakalanan E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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