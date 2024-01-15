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Isparta'da dolandırıcılık suçlarından aranan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da dolandırıcılık suçlarından aranan firari şahıs yakalandı

Isparta'da polis hakkında dolandırıcılık suçlarından toplam 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü yunus timleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta\'da dolandırıcılık suçlarından aranan firari şahıs yakalandı
15.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:14
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Isparta'da polis hakkında dolandırıcılık suçlarından toplam 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yunus timleri şok uygulama sırasında 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T.'yi isimli şahsı yakaladı. Yakalanan E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da dolandırıcılık suçlarından aranan firari şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da dolandırıcılık suçlarından aranan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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