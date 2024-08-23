Isparta'da E-ticaret Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da E-ticaret Dolandırıcıları Yakalandı

Isparta'da e-ticaret görünümlü Ponzi (saadet zinciri) sistemi ile bir vatandaşı 107 bin TL dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

23.08.2024 17:13
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Isparta'da internet sitesi üzerinden bir vatandaşı 107 bin TL dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'da e-ticaret görünümlü Ponzi (saadet zinciri) sistemi ile 107 bin TL parası alınan S.D isimli vatandaş, daha fazla para kazanma vaadiyle dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan şahsın ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D. ve Ş.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da E-ticaret Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika

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