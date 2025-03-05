Isparta'da Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı

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Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 13 yaşındaki sürücüsü ve arkadaşı yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuk elektrikli bisikletle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak kafasını otomobilin ön camına vuran çocuk sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Fatmagül Ö, arkadaşı Sude N. E. ile okula giderken kullandığı elektrikli bisikletle, Abdullah H. A. yönetimindeki 32 MA 2074 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fatmagül Ö. savrulup kafasını otomobilin ön camına çarptı. Kazada, sürücü Fatmagül Ö. ve yolcu olarak bulunan Sude N. E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(RS-FGY-SM-