Isparta'da Fenalaşan Üniversite Öğrencisi Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika
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Isparta'da Fenalaşan Üniversite Öğrencisi Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Yetiştirildi

Isparta\'da Fenalaşan Üniversite Öğrencisi Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Yetiştirildi

Isparta'da bir halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi, otobüs şoförü tarafından hiç durakta durmadan özel bir hastanenin acil servisine yetiştirildi. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

16.02.2024 20:43
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Isparta'da halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı, Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan 22 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte otobüse binen üniversite öğrencisi Rabia Cin (22) seyir halinde olan otobüste fenalaşarak yere düştü. Genç kıza ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları ve otobüsteki diğer yolcular yaptı. Durumu fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Otobüste yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin seyir halinde olan otobüsün içerisinde arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği daha sonra yere düştüğü ve arkadaşı ve diğer yolcuların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Fenalaşan Üniversite Öğrencisi Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Fenalaşan Üniversite Öğrencisi Otobüs Şoförü Tarafından Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika
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