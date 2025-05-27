Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün yürütülen çalışmalar
kapsamında, "Yağma" suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Yapılan sorgulamada, şahsın Isparta adli makamlarınca "Yağma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?