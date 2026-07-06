Isparta\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. - ISPARTA